Avellaneda: un policía murió al ser atropellado por delincuentes a los que perseguía

Después del robo de un vehículo en Quilmes, un sargento de la policía bonaerense que perseguía en moto a los delincuentes murió al ser embestido por ellos en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda. Minutos después, dos de los ladrones fueron detenidos.

En la tarde del lunes, un llamado al 911 alertó que hombres armados habían robado una SUV Chevrolet Tracker en Quilmes. Minutos después, un sargento de la división Motorizada de Avellaneda -Alejandro Núñez, de 40 años- vio al vehículo circular en la zona de Villa Dominico e inició la persecución.

Al llegar a la avenida Belgrano y la calle Gutiérrez -una zona de gran movimiento vehicular- el policía intentó cortar el paso de los delincuentes pero no sólo no se detuvieron sino que aceleraron y lo embistieron, informó NA.

Un crimen con testigos de Avellaneda

De acuerdo a los testimonios de vecinos, el sargento voló varios metros y cayó sobre un auto estacionado. Pese a los esfuerzos de compañeros que llegaron casi de inmediato, quienes le practicaron maniobras de reanimación, Núñez murió tras el duro impacto.

Paralelamente, otros efectivos continuaron con la persecución y a las pocas cuadras -en la avenida Belgrano y Pieres- lograron detener a dos de los ladrones, de 19 y 21 años, después de un breve tiroteo.

El hecho quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 del Departamento Avellaneda-Lanús, a cargo de Solange Cáceres. (DIB)