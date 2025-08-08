Milei dará una cadena nacional por los vetos a las leyes que aprobó el Congreso

El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 21 en cadena nacional en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa, en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

“No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía. Tenía como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?”, dijo Adorni. “Es medio ridícula la situación. Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó el portavoz.

Adorni, además, cargó contra Diana Mondino luego de que la excanciller criticara al presidente Javier Milei en una nota que brindó a la cadena internacional Al Jazeera y señaló que la funcionaria “tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

En la habitual conferencia de prensa, Adorni expresó: “Cuando uno ha representado al Gobierno y, más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente, en este caso”.

Su expresión llega luego de que la ex funcionaria opinó sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y planteara que el mandatario es poco “inteligente” o “es una forma de corrupto”. Además, habló de los perros presidencial y evitó rechazar que el libertario sea “insano”.

Horas más tarde de la entrevista, Adorni retrucó: “Mondino es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”.

Para el vocero presidencial, la ex ministra “hizo un comentario desafortunado” contra el mandatario y remarcó: “Efectivamente hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino, además, de representar a la Argentina”.

La ex canciller se desempeñó al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta 31 de octubre de 2024, luego de que la Argentina votara de manera diferencial de Estados Unidos e Israel, cuando se pronunció en contra el bloqueo a la economía de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó a Gerardo Werthein.

El Congreso vs. Milei

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó este miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

La jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción

Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.

La emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.

Los 5 DNU que volteó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

Organismos de Economía (DNU 462/25): Fue rechazado por 141 votos a 65. Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía: INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI), AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME), INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA).

Organismos de Transporte (DNU 461/25): Cayó por 138 votos a 65. Proponía la disolución, transformación y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte. Disuelve la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV). Reorganiza la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), que pasa a llamarse AGENCIA DE CONTROL DE CONCESIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE.

Organismos de Cultura (DNU 345/25): Fue rechazado por 134 votos a 68. La norma afectaba a distintos organismos de la Secretaría de Cultura. Dispone la fusión del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO y del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS JUAN MANUEL DE ROSAS. Transforma el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, el INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO, el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS EVA PERÓN, la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS y la COMISIÓN PROTECTORA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.

Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25): La Cámara lo rechazó por 133 votos a 69. El decreto disponía la “transformación” del BNDG, una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos.

Marina Mercante (DNU 340/25): Fue rechazado por 118 votos a 77. Aprobaba el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.

Qué dice el DNU que transformaba el Banco de Datos

Pérdida de autarquía: La principal modificación era la transformación del BNDG de un organismo descentralizado a uno desconcentrado, pasando a depender directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Argumento del Gobierno: El Poder Ejecutivo argumentó que la medida buscaba “fortalecer la capacidad de gestión y simplificar la organización estatal”, además de “reducir el gasto público” sin afectar las competencias del organismo.

Cambios en la conducción: El decreto también modificaba la estructura de dirección del Banco, eliminando el cargo de Subdirector Administrativo y dejando la conducción en manos de un Director General Técnico y un Subdirector Técnico, ambos designados por el Poder Ejecutivo a través de un concurso público.

Transferencia de recursos: Se disponía que los créditos presupuestarios y los recursos financieros del BNDG se consideraran transferidos a la Jefatura de Gabinete.

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por organismos de derechos humanos, que veían en la medida un intento de quitarle independencia y control a una institución fundamental para la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

Qué dice el DNU que disolvía el Instituto del Teatro y la CONABIP

Disolución del Instituto Nacional del Teatro: La principal modificación era la transformación del Instituto Nacional del Teatro de un ente autárquico a una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura, disolviendo su Consejo de Dirección.Argumento del Gobierno: El Ejecutivo se basó en un informe de la SIGEN que advertía sobre una “gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos” por parte del instituto, mencionando un bajo porcentaje de rendición de subsidios.

Fusión de Institutos Históricos: El decreto disponía la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para “optimizar la administración”.

Transformación de otros organismos clave: La norma también le quitaba la autarquía o el estatus de organismo desconcentrado a otras instituciones emblemáticas, convirtiéndolas en unidades dependientes de la Secretaría de Cultura:Instituto Nacional SanmartinianoInstituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (Museo Evita)Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes HistóricosComisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP)

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por amplios sectores de la cultura, que veían en la medida un intento de quitarle independencia, presupuesto y control a instituciones fundamentales para el patrimonio histórico y la promoción artística del país.

Qué dice el DNU que disolvía Vialidad Nacional

El punto más controvertido del DNU era la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.

Argumento del Gobierno: El Ejecutivo sostenía que la estructura de Vialidad “no se ajusta a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad. Mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo, y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

Qué pasaba con sus funciones: Las tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía.

Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Argumento del Gobierno: La medida buscaba “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

Qué pasaba con sus funciones: Las competencias de la ANSV se transferían a la Secretaría de Transporte, con la excepción del control y la constatación de infracciones en rutas nacionales, que quedaba a cargo exclusivamente de la Gendarmería.

CNRT: Se disponía la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaba a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”. Este nuevo ente absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Junta de Seguridad en el Transporte: Se reorganizaba y cambiaba su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su competencia exclusivamente al transporte aéreo. Sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo eran suprimidas o reasignadas a otros organismos.

Qué dice el DNU que desregulaba la Marina Mercante

Cese Provisorio de Bandera: Creaba un “Régimen de Excepción” que permitía a los armadores argentinos solicitar un cese provisorio de la bandera nacional por hasta 10 años para inscribir sus buques en registros extranjeros más competitivos, sin perder la matrícula argentina.

Flexibilización del Cabotaje: Permitía que buques de bandera extranjera pudieran realizar el transporte de cargas entre puertos argentinos (cabotaje) a través de un permiso renovable de 180 días, en caso de no haber embarcaciones nacionales disponibles.

Libertad de Contratación: Eliminaba la obligación de los armadores de contratar personal exclusivamente de las bolsas de trabajo de los gremios. El empleador podía contratar libremente a cualquier persona habilitada para la tarea.

Determinación de la Tripulación: Le otorgaba a los armadores (y no a la autoridad estatal o a los gremios) la potestad de determinar el número de tripulantes necesarios para la explotación de un buque, con la Prefectura Naval fijando únicamente la dotación mínima de seguridad.

Declaración de Servicio Esencial: Declaraba a la navegación y a todos los servicios portuarios como servicio esencial, lo que obligaba a garantizar una cobertura mínima del 75% en caso de huelga.

Los argumentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo justificaba la necesidad y urgencia de estas medidas argumentando que la Marina Mercante Nacional se encuentra en una “evidente tendencia a su disminución y un peligro latente de su total extinción”.

Sostenía que las operaciones de los buques con matrícula argentina tienen un costo hasta cuatro veces mayor que el promedio internacional.

Afirmaba que en los últimos 34 años, el sector ha sufrido una merma operativa de más del 80% de su pabellón por falta de competitividad.

A pesar de los argumentos del oficialismo, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 340/25 por 118 votos afirmativos (en contra del decreto), 77 negativos y 8 abstenciones. (DIB)