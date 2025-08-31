ISABEL AMANDA SAAVEDRA viuda de TORRES (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 31 de Agosto de 2025 a los 77 años de edad.

Sus hijos Fernando, Judith, Federico, Mauricio, Pablo, Francisco, Natalia y Celeste Torres. Sus hijos políticos Paula Gisler, Gustavo Bustamante, Erica Sager, Andres Salicio, Marta Sanchez, Monica, Marcelo Colman. Sus nietos Debora, Vanesa, Macarena, Joni, Valentino, Franchesca, Julieta, Juani, Malcom, Thiago, Federico, Mateo, Abril, Alma, Evelin, Agustin, Tomi, Camila, Melina, Tobias, Alejandro, Santino, Milagros, Jazmin y demás deudos participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Jardín.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Pensionada.