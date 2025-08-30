Vernice finalizó su actuación en el Panamericano con más medallas

En Asunción, el palista olavarriense completó una destacadísima actuación en el equipo nacional que compitió en el Panamericano.

Luego de consagrarse campeón en K1 1000, Vernice se presentó entre jueves y viernes y siguió cosechando preseas.

El pasado jueves se presentó en dos competencias, primero logró la medalla de plata en K1 500 tras ceder ante escaso margen ante el uruguayo Matías Otero y luego, junto al equipo argentino en K4 500 se colgó la medalla de oro. En una definición muy cerrada, Argentina compuesta por Agustín Vernice, Manuel Orero, Gonzalo Carreras y Bautista Itria, derrotó a Chile y Uruguay.

Cerrando sus presentaciones en Paraguay y en la previa de un breve descanso, el representante del Club Estudiantes fue campeón en K2 200 mixto, junto a la sampedrina Brenda Rojas.

Para cerrar el año, Agustín Vernice se presentará en Moscú en los primeros días de septiembre.

Fuente: Prensa CAE