Vernice finalizó su actuación en el Panamericano con más medallas | Infoeme
Sabado 30 de Agosto 2025 - 14:26hs
17°
Sabado 30 de Agosto 2025 - 14:26hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Canotaje
 - 30 de Agosto de 2025 | 13:14

Vernice finalizó su actuación en el Panamericano con más medallas

Entre jueves y viernes, Agustín Vernice volvió a presentarse en el Campeonato Panamericano y siguió sumando medallas. Terminó su actuación con tres medallas de oro y una de plata.

En Asunción, el palista olavarriense completó una destacadísima actuación en el equipo nacional que compitió en el Panamericano.

 

Luego de consagrarse campeón en K1 1000, Vernice se presentó entre jueves y viernes y siguió cosechando preseas.

 

El pasado jueves se presentó en dos competencias, primero logró la medalla de plata en K1 500 tras ceder ante escaso margen ante el uruguayo Matías Otero y luego, junto al equipo argentino en K4 500 se colgó la medalla de oro. En una definición muy cerrada, Argentina compuesta por Agustín Vernice, Manuel Orero, Gonzalo Carreras y Bautista Itria, derrotó a Chile y Uruguay.

 

Cerrando sus presentaciones en Paraguay y en la previa de un breve descanso, el representante del Club Estudiantes fue campeón en K2 200 mixto, junto a la sampedrina Brenda Rojas.

 

Para cerrar el año, Agustín Vernice se presentará en Moscú en los primeros días de septiembre.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME