El Banco Central endurece los controles para intentar contener al dólar

A un día hábil del cierre de mes, dispuso de una serie de modificaciones técnicas sobre la posición global neta que tienen en moneda extranjera.

El objetivo de la comunicación A 8311 de la entidad es quitarle atractivo a la cobertura cambiaria para los bancos y, así, asegurarse de una menor presión sobre el dólar.

Con su nueva resolución, el Central fijó nuevas normas sobre los dólares que pueden tener en cartera. Tiene tres incisos. Dos empiezan a regir a partir del 1 de diciembre, es decir, luego de las elecciones nacionales, y el otro ya entró este viernes en vigencia.

La medida inmediata afecta la cantidad de dólares que los bancos pueden comprar el último día hábil del mes, es decir, este 29 de agosto. Establece que los dólares que los bancos compran y venden en el mercado "no podrá aumentar el último día hábil del mes respecto del saldo registrado el día precedente”.

Esto quiere decir que este viernes no pueden comprar más dólares de los que tenían el jueves: no pueden elevar su posición en el dólar denominado "spot". Si podrían bajarla.

La intención oficial es dar mayor transparencia al mercado al evitar movimientos especulativos orientadas a aumentar las ganancias de las entidades por la liquidación de los contratos futuros. (DIB)