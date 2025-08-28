El Gobierno desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026

En medio de las versiones que circularon en los últimos días, el vocero presidencialaseguró en conferencia de prensa que

El funcionario desmintió así los rumores que aseguraban que iba a ser la primera en vez, en más de medio siglo, que el canal oficial no iba a tener los derechos del torneo. “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó Adorni.

Entre gestiones y fake news

El portavoz explicó que en este momento está llevando adelante “las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”.

Al mismo tiempo, el vocero denunció que las versiones previas respondieron a una campaña de desprestigio: “Incluso los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de Gobierno”.

Polémica

La polémica se había originado a raíz de informaciones que aseguraban que la Televisión Pública no había adquirido los derechos de la próxima Copa del Mundo, lo que hubiese puesto fin a una continuidad ininterrumpida de 52 años transmitiendo el torneo desde Alemania 1974.

Según esas versiones, el Gobierno había decidido no invertir los siete millones de dólares que costaban los derechos, en el marco de la política de ajuste económico.

El antecedente más cercano en la materia fue el Mundial de Qatar 2022, en el que la TV Pública desembolsó cerca de 10 millones de dólares, aunque logró cubrir esos costos e incluso obtener ganancias a través de la publicidad.

Especulaciones

En la actual administración se había especulado con un cambio de criterio, teniendo en cuenta que este año el canal estatal ya había resignado la transmisión de algunos partidos de Eliminatorias por no llegar a un acuerdo con las empresas privadas que poseen los derechos.

De todas formas, todavía resta definir los detalles de cómo se distribuirán los partidos y qué rol tendrá la TV Pública en relación con los demás canales y señales privadas. (DIB)