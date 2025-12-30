Los comercios tendrán horario reducido para fin de año

El Centro Empleados de Comercio Olavarría solicitó a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad realizar las compras de fin de año con anticipación. En este sentido, recuerda que el 31 de diciembre los comercios de Olavarría y la región tendrán un horario reducido de atención al público ya que abrirán solo hasta las 16 horas.

Esta iniciativa la lleva adelante la entidad gremial en conjunto con empresarios y supermercadistas, y tiene como objetivo facilitar el regreso a sus hogares de los trabajadores mercantiles para permitirles celebrar año nuevo con su familia y disfrutarlas con tranquilidad.

Desde el CECO afirmaron “creemos que todos podemos tener un pequeño gesto de solidaridad. En este caso ser previsores y no dejar las compras para último momento. Sólo con eso, estaremos ayudando a que miles de familias de Olavarría puedan estar unidas festejando año nuevo juntas”.

Finalmente, resaltaron la predisposición de los comerciantes para llevar adelante esta iniciativa. Se recuerda que el día 1 de enero es feriado nacional no laborable.