Martes 30 de Diciembre 2025
Olavarría
 30 de Diciembre de 2025

Los comercios tendrán horario reducido para fin de año

Este miércoles 31 de diciembre la atención en los comercios de nuestra ciudad será hasta las 16 horas.

El Centro Empleados de Comercio Olavarría solicitó a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad realizar las compras de fin de año con anticipación. En este sentido, recuerda que el 31 de diciembre los comercios de Olavarría y la región tendrán un horario reducido de atención al público ya que abrirán solo hasta las 16 horas.

Esta iniciativa la lleva adelante la entidad gremial en conjunto con empresarios y supermercadistas, y tiene como objetivo facilitar el regreso a sus hogares de los trabajadores mercantiles para permitirles celebrar año nuevo con su familia y disfrutarlas con tranquilidad.

Desde el CECO afirmaron “creemos que todos podemos tener un pequeño gesto de solidaridad. En este caso ser previsores y no dejar las compras para último momento. Sólo con eso, estaremos ayudando a que miles de familias de Olavarría puedan estar unidas festejando año nuevo juntas”.

Finalmente, resaltaron la predisposición de los comerciantes para llevar adelante esta iniciativa. Se recuerda que el día 1 de enero es feriado nacional no laborable.

