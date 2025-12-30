Infraccionaron a dos personas que manejaban con más de 2 g/l de alcohol en sangre

En las últimas horas se detectaron dos casos de alcoholemia positiva en Olavarría que se destacaron, precisamente, por el alto nivel de alcohol en sangre que presentaban los conductores. Ambos lo hacían por encima de los 2 g/l, situación que debe analizarse teniendo en cuenta que en la Provincia de Buenos Aires la Ley de Alcohol 0.

Una de las situaciones se detectó a partir de un siniestro sin heridos, en el que personal del área de Protección Ciudadana intervino de manera conjunta con el Comando de Patrullas. Al identificar al conductor se constató que carecía además de cédula verde, seguro y VTV. El test de alcoholemia arrojó 2.29 g/l, por lo que se procedió a la retención preventiva de la licencia de conducir y el automóvil en el que circulaba.

También en las últimas horas se llevó a cabo la retención de una moto debido a las maniobras peligrosas que protagonizaba el conductor, quien incluso por momentos los hacia sin tomar el manubrio. El rodado, además, no contaba con iluminación. El test de alcoholemia arrojó 2.16 g/l.

En ambos casos interviene el Juzgado de Faltas Municipal.