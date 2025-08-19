Un candidato a diputado de La Libertad Avanza, a juicio acusado de violencia de género

La justicia de La Plata elevó a juicio una causa que tiene como imputado por violencia de género a un candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) por la Tercera Sección electoral, informaron fuentes judiciales.

El acusado fue identificado oficialmente como Federico Natanael Bojanovich, un joven de 29 años, quien ya se había postulado como candidato a intendente en Ensenada dentro del espacio libertario y que ahora figura en el puesto 9 de la boleta de la Tercera, con chances de convertirse en Diputado provincial.

Bojanovich fue denunciado el 22 de junio de 2022 por su entonces novia, a la que no se identifica para proteger su intimidad. La mujer detalló que aquel 22 de junio ella había salido con unas amigas al after “La Casona”, ubicado en 44 entre 10 y 11 de La Plata, y que pasadas las 6 de la madruga se presentó Bojanovich y comenzó a increparla.

De acuerdo a la denuncia, el ahora candidato a legislador por LLA, ofuscado, le rompió el celular a su entonces novia, la empujó delante de los patovicas y en el auto le tiró de los pelos y le dio un puñetazo en el rostro.

La mujer fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet , donde le entregaron un certificado. La denuncia fue radicada en la comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata. El hecho fue caratulada como daño y lesiones leves doblemente agravadas en contexto de violencia de género.

El expediente avanzó en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata y en las últimas horas la causa fue elevada a juicio. Cabe destacar que si resulta electo el 7 de septiembre, el joven gozará de fueros parlamentarios. (DIB)