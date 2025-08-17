Noche agitada en Berisso: un jubilado enfrentó a tiros a dos intrusos

La calma de la madrugada en Berisso se quebró cuando un jubilado de 88 años escuchó ruidos extraños en el fondo de su casa. Eran pasadas las dos de la mañana del domingo cuando decidió levantarse y comprobar qué sucedía. Al asomarse, vio a dos desconocidos que forzaban la puerta trasera y rompían los vidrios para entrar.

Según relató después, los intrusos lo amenazaron a los gritos. En ese momento, tomó un viejo revólver calibre .22 que guardaba en la vivienda y efectuó varios disparos. Las detonaciones fueron suficientes para que los hombres huyeran corriendo, sin llevarse nada.

Alertados por un llamado al 911, móviles del Comando Patrullas de Berisso llegaron a la casa de la calle 24 entre 124 y 125. Tras un rastrillaje en la zona, no encontraron a los sospechosos. Tampoco se registraron heridos.

En la vivienda, los policías secuestraron el arma utilizada: un revólver marca T.A.L.A., con armazón plateado y cacha de plástico negro, cargado con cinco proyectiles y una vaina servida. El motivo fue que el jubilado no contaba con la documentación necesaria para su tenencia legal.

La investigación quedó en manos de la UFI Nº 5, a cargo del fiscal Juan Pablo Mennucci, que ordenó peritajes en la vivienda y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.