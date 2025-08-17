Noche agitada en Berisso: un jubilado enfrentó a tiros a dos intrusos | Infoeme
Domingo 17 de Agosto 2025 - 19:30hs
Domingo 17 de Agosto 2025 - 19:30hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 17 de Agosto de 2025 | 16:23

Noche agitada en Berisso: un jubilado enfrentó a tiros a dos intrusos

La calma de la madrugada en Berisso se quebró cuando un jubilado de 88 años escuchó ruidos extraños en el fondo de su casa. Eran pasadas las dos de la mañana del domingo cuando decidió levantarse y comprobar qué sucedía. Al asomarse, vio a dos desconocidos que forzaban la puerta trasera y rompían los vidrios para entrar.

Según relató después, los intrusos lo amenazaron a los gritos. En ese momento, tomó un viejo revólver calibre .22 que guardaba en la vivienda y efectuó varios disparos. Las detonaciones fueron suficientes para que los hombres huyeran corriendo, sin llevarse nada.

Alertados por un llamado al 911, móviles del Comando Patrullas de Berisso llegaron a la casa de la calle 24 entre 124 y 125. Tras un rastrillaje en la zona, no encontraron a los sospechosos. Tampoco se registraron heridos.

En la vivienda, los policías secuestraron el arma utilizada: un revólver marca T.A.L.A., con armazón plateado y cacha de plástico negro, cargado con cinco proyectiles y una vaina servida. El motivo fue que el jubilado no contaba con la documentación necesaria para su tenencia legal.

La investigación quedó en manos de la UFI Nº 5, a cargo del fiscal Juan Pablo Mennucci, que ordenó peritajes en la vivienda y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME