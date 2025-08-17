El Garrahan separó a siamesas gemelas que estaban unidas por el abdomen

El servicio de Cirugía General del Hospital Garrahan separó a dos siamesas gemelas de tres meses que nacieron unidas entre sí por la zona abdominal. La intervención se realizó el jueves 7 de agosto, duró ocho horas y estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario con experiencia en este tipo de cirugías.

“La operación se realizó con éxito. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

Se trata de gemelas idénticas que estaban unidas por el abdomen, lo que técnicamente se denomina onfalópagos. En estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban separados y que cada hígado tenía autonomía.

Participaron de la operación instrumentadoras, anestesistas, técnicos en anestesia, cirujanos generales, cirujanos plásticos, neonatólogos, y médicos de cirugía cardiovascular, que tomaron parte antes de ingresarlas al quirófano.

La familia es oriunda de Rosario. Inmediatamente después de nacer, las bebés fueron trasladadas al Garrahan, donde se les dio atención y programó la operación. Previo a la intervención, el equipo realizó una simulación para garantizar la precisión del procedimiento que permitió separar los órganos y asegurar que cada bebé conserve su hígado en correcto funcionamiento.

La incidencia de nacimientos de siameses en el mundo es de 1 caso cada 200.000 mil. Los gemelos unidos son bebés que nacen conectados físicamente. Es común que se presentan unidos por el pecho, el cráneo, el tórax, el abdomen -como en este caso- o la pelvis.

Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos. Si bien dos bebés se desarrollarán a partir del embrión, permanecerán conectados físicamente, generalmente por el pecho, el abdomen o la pelvis. Los gemelos unidos también pueden compartir uno o más órganos internos. (DIB)