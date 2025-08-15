La Plata: un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Ruta 2

Un motociclista de 20 años murió al chocar contra una camioneta en la Ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de El Peligro, en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, identificada como Luciano Manuel Andino Guerrero, circulaba en una motocicleta Honda CG bordó cuando, por causas que se investigan, impactó con una Volkswagen Saveiro negra conducida por un hombre llamado Carlos Ramón Lizasoain, de 56 años.

El conductor del rodado de gran porte resultó ileso y fue imputado por el delito de homicidio culposo, mientras que el tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

En el lugar trabajaron oficiales del Destacamento Policial El Peligro, Policía Científica y personal de la UFI N°12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, quien ordenó las pericias y el cumplimiento de las diligencias de rigor.

Fuente: Noticias Argentinas