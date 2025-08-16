Encuesta: 8 de cada 10 argentinos cambiaron sus hábitos de consumo por la crisis económica

Un nuevo sondeo nacional de la consultora Management & Fit expone el profundo impacto de la crisis económica en los hogares argentinos: 8 de cada 10 personas aseguran haber modificado sus hábitos de consumo para poder afrontar la situación. Los principales recortes se dan en indumentaria y calzado, la disminución del consumo de carne y el reemplazo de primeras marcas por alternativas más económicas.

Según supo Noticias Argentinas, esta situación se corresponde directamente con los datos sobre ingresos familiares del mismo estudio, donde un 46,3% de los hogares reporta que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos del mes (29,6% con "algunas dificultades" y 16,7% con "grandes dificultades").

Rechazo a medidas clave y fuerte polarización política

El informe también midió la opinión pública sobre anuncios y medidas recientes del Gobierno Nacional, revelando un mayor nivel de desacuerdo que de acuerdo en todos los casos. Los vetos a leyes de carácter social son los que generan un rechazo más contundente.

Rechazo a los vetos: Las medidas más impopulares son el veto a la emergencia por discapacidad ( 67,4% en desacuerdo), el veto al aumento de jubilaciones ( 66,5% ) y el veto al aumento de salarios del Hospital Garrahan ( 65,1% ).

Las medidas más impopulares son el veto a la emergencia por discapacidad ( en desacuerdo), el veto al aumento de jubilaciones ( ) y el veto al aumento de salarios del Hospital Garrahan ( ). División por voto: Se observa una fuerte grieta ideológica. Mientras los votantes de La Libertad Avanza y el PRO apoyan mayoritariamente las medidas, ninguna de ellas supera el 10% de acuerdo entre los votantes de Unión por la Patria.

Se observa una fuerte grieta ideológica. Mientras los votantes de y el apoyan mayoritariamente las medidas, ninguna de ellas supera el de acuerdo entre los votantes de Identidad política: Un tercio de los encuestados (33,2%) no se identifica con ninguna categoría política (derecha, centro o izquierda), mientras que un 26,8% se define como de "derecha/conservador", siendo esta última una tendencia en aumento entre varones y menores de 40 años.

La medida que genera mayor paridad es la privatización de AySA, con un 45,2% de acuerdo frente a un 47,6% de desacuerdo.

Fuente: Noticias Argentinas