Liberaron a tres militantes por tirar caca a la casa de Espert, pero queda presa la concejala de Quilmes

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso este sábado la liberación de tres personas detenidas (dos mujeres y un hombre) en la investigación por las amenazas y el ataque contra la casa del diputado nacional José Luis Espert. Sin embargo, Eva Carina Alejandra Mieri, concejal de Quilmes y presidenta del bloque del Partido Justicialista, sigue está detenida.

Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes quedan libres desde este sábado, aunque con fianzas y la prohibición de salir del país.

Para Bianchi la jueza fijó una fianza de $15 millones. No se puede acercar a 500 metros del domicilio del diputado nacional Espert y debe ir todas las semanas al juzgado.

Mientras que Muzzio tiene una caución real (fianza) de $5 millones, una restricción de no acercarse a 500 metros de José Luis Espert, su esposa y sus dos hijos en el domicilio de Beccar. También debe comparecer todos los martes ante el juzgado y no se puede ausentar de su domicilio y de su trabajo por más de 48 horas sin avisar al tribunal. Tampoco puede salir del país.

Iván Díaz Bianchi tiene 22 años y trabaja como empleado administrativo en el Hospital Cetrángolo, en Vicente López. Muzzio, de 45 años, es empleada del PAMI desde 2022; mientras que Candelaria Montes, de 24 años, milita en la agrupación La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner.

Según la investigación, una de las detenidas estaría vinculada directamente con uno de los vehículos utilizados en el hecho, un Renault Clio, mientras que el otro vehículo, una camioneta Chevrolet S10, “pertenece a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes”.

Después de varios allanamientos que ordenó la Justicia y ejecutó el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal de San Isidro, se produjeron todas las detenciones.

La primera detenida fue Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Fue trasladada al penal federal de mujeres de Ezeiza. Tras la presentación del kirchnerismo de juicio político a Sandra Arroyo Salgado, y presentaciones del CELS y la Procuración Penitenciaria, fue excarcelada.

Los últimos tres detenidos por el caso de tirar caca a la casa de Espert, fueron excarcelados.

El abogado de Abaigar, Daniel Llermanos, dijo que Arroyo Salgado cometió “un cúmulo de errores” al ordenar la detención y, sobre todo, el traslado a Ezeiza. Horas después de haber ordenado la liberación de Abaigar, la jueza de San Isidro también excarcelar a la madre de Abaigar, Eva Pietravallo (69), y a Daniel Protti (33). Ambos fueron liberados después de declarar.

El abogado dijo que Pietravallo y Protti, mecánico de Abaigar, fueron detenidos por tener una tarjeta azul del auto de la militante.

La concejal Mieri, trasladada a Ezeiza

A partir de las liberaciones de este sábado, solo queda detenida Eva Carina Alejandra Mieri. Este miércoles, en medio de los allanamientos y la detención de Mieri, la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, denunció persecución.

“No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar“, enfatizó Mendoza. Y le reclamó a Espert que deje “en paz a las pibas” y lo trató de “cagón”. “Estamos viviendo una dictadura en democracia. No hay delitos, es persecución política. No tiene ninguna lógica jurídica lo que están haciendo. Solo los mueve el odio”, destacó la jefa comunal.

Una vez que este sábado la jueza excarceló a los tres detenidos, la intendenta de Quilmes señaló que la concejal de su espacio fue trasladada al penal de Ezeiza. “Liberaron a Iván y Aldana. La única que queda detenida es Eva, a quien trasladaron al penal de Ezeiza. Todo lo que siguen haciendo es una locura! LIBEREN YA A LA COMPAÑERA!”, posteó Mayra Mendoza en sus redes. (DIB)