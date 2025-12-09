Estatales paran contra la reforma laboral y por la reapertura de las paritarias

Larealizará mañana martes un paro nacional con protestas en distintos puntos del país. En la, la organización se movilizará ala las 11 para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, reclamar la reapertura de paritarias con una “recomposición salarial de emergencia” y manifestarse contra el anunciado recorte del 10% de los trabajadores estatales.

Ante el inminente envío del proyecto al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma tendrá un fuerte impacto en el sector público y señaló responsabilidades compartidas entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será (Javier) Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca (Raúl Jalil), juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos”, afirmó.

El dirigente sindical también se refirió a la situación salarial del sector. “En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El Gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial”, expresó.

Entre los motivos del paro, ATE incluye además la intención del Gobierno de avanzar con una reducción de la planta de personal en organismos públicos. Según el sindicato, el recorte apuntaría especialmente a dependencias descentralizadas como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

En relación con este punto, Aguiar advirtió que la propuesta carece de sustento legal. “La intención de achicar el Estado un 10% se convierte en una utopía luego de que fueran rechazados por el Congreso los decretos de desregulación de (Federico) Sturzenegger. No pueden hacerlo. Sería ilegal”, señaló. (DIB)