Las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual en noviembre, según CAME

Las ventas minoristas pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre, medidas a precios constantes, según el relevamiento difundido por la. En la comparación mensual desestacionalizada, el retroceso fue del 9,1%, mientras que, en los once meses del año, el indicador todavía acumula un aumento del 3,4%.

Seis de los siete sectores evaluados registraron caídas interanuales. “Perfumería” encabezó los descensos, con una baja del 17%, afectada por incrementos de precios superiores a la inflación general y por la estacionalidad negativa después del pico de ventas por el Día de la Madre. Le siguieron “Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles”, con una caída del 9,7%, y “Alimentos y bebidas”, con un retroceso del 5,9% vinculado con la pérdida de poder adquisitivo y a la preferencia por productos esenciales.

El sector “Farmacia” fue el único con variación positiva, con un incremento del 1,8% interanual. El crecimiento fue explicado por una mayor demanda estacional de medicamentos vinculados con cuadros alérgicos y cambios de temperatura. Sin embargo, las farmacias reportaron dificultades financieras derivadas de los plazos de pago de las obras sociales y de la actualización de precios en la reposición de stock.

En el rubro “Calzado y marroquinería”, las ventas retrocedieron 1,7% interanual. El sector estuvo condicionado por la competencia del comercio electrónico, la presencia de productos importados y la dependencia del financiamiento, en un contexto de límites reducidos en las tarjetas de crédito. Los comerciantes destacaron una demanda centrada casi exclusivamente en compras de necesidad.

Las ventas de “Ferretería, materiales eléctricos y de construcción” cayeron 3,2% interanual. Si bien algunas actividades vinculadas con el mantenimiento hogareño mostraron movimiento por factores estacionales, la falta de financiamiento y la pérdida de ingresos restringieron obras de mayor envergadura. El rubro también registró faltantes puntuales en materiales eléctricos que limitaron la disponibilidad de stock, siempre de acuerdo con CAME.

En “Textil e indumentaria”, la baja fue de 4,3% interanual. Según el informe, la demanda se mostró muy selectiva y condicionada por la erosión del ingreso disponible, lo que llevó a una fuerte búsqueda de precios bajos. Los comerciantes destacaron la creciente competencia con el comercio informal y con plataformas internacionales de venta online.

Perspectivas, según CAME

De acuerdo con CAME, en el análisis de la situación general de los comercios, el 54,2% de los encuestados señaló que su actividad se mantiene estable respecto del año anterior. En cambio, el 37% afirmó que experimentó un deterioro, lo que representó un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con octubre, interrumpiendo una mejora de percepción que se había consolidado en los meses previos.

El clima de inversión continúa siendo adverso para la mayoría del sector: el 60,1% de los comercios consideró desfavorable realizar inversiones en este contexto. Solo un 14,6% evaluó el escenario como propicio para desembolsos de capital, mientras que un 25,2% no definió postura.

En cuanto a las expectativas a futuro, el informe mostró que un 48,6% de los consultados proyecta una mejora en su situación dentro de un año. A su vez, el 43,7% cree que no habrá cambios y el 7,7% anticipa un empeoramiento. (DIB)