Fútbol Menor: jugaron más partidos del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas siguió adelante con su torneo con partidos para las dos Zonas.

En diferentes escenarios, las dos zonas tuvieron continuidad a de la 3º fecha que había iniciado en el transcurso de la semana en el Tete Di Carlo y que tuvo la suspensión de la jornada del viernes por la lluvia.

En el “Clásico de la Ciudad”, Racing y Estudiantes repartieron puntos; Loma Negra y El Fortín golearon en sus cotejos y San Martín sumó en todas sus presentaciones en el Pedro Iriart Legorburu.

Además, el próximo martes, desde las 18:00, jugarán, en Villa Alfredo Fortabat, tres duelos pendientes entre Loma Negra y Embajadores.

Los resultados:

En Décima:

Racing 2 – 3 Estudiantes

Municipales – Hinojo

Sierra Chica 0 – 1 San Martín

En Novena:

Racing 1 – 1 Estudiantes

Municipales – Hinojo

En Octava:

Racing 2 – 1 Estudiantes

Loma Negra 4 – 0 Colonias y Cerros

Municipales – Hinojo

En Séptima:

Loma Negra 3 – 1 Colonias y Cerros

Estudiantes B 0 – 0 San Martín

El Fortín 4 – 0 Luján

En Sexta:

El Fortín 3 – 0 Luján

En Quinta:

Loma Negra 3 – 1 Colonias y Cerros

Sierra Chica 0 – 2 San Martín

El Fortín 9 – 0 Luján