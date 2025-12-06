Fútbol Menor: jugaron más partidos del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas siguió adelante con su torneo con partidos para las dos Zonas.
En diferentes escenarios, las dos zonas tuvieron continuidad a de la 3º fecha que había iniciado en el transcurso de la semana en el Tete Di Carlo y que tuvo la suspensión de la jornada del viernes por la lluvia.
En el “Clásico de la Ciudad”, Racing y Estudiantes repartieron puntos; Loma Negra y El Fortín golearon en sus cotejos y San Martín sumó en todas sus presentaciones en el Pedro Iriart Legorburu.
Además, el próximo martes, desde las 18:00, jugarán, en Villa Alfredo Fortabat, tres duelos pendientes entre Loma Negra y Embajadores.
Los resultados:
En Décima:
Racing 2 – 3 Estudiantes
Municipales – Hinojo
Sierra Chica 0 – 1 San Martín
En Novena:
Racing 1 – 1 Estudiantes
Municipales – Hinojo
En Octava:
Racing 2 – 1 Estudiantes
Loma Negra 4 – 0 Colonias y Cerros
Municipales – Hinojo
En Séptima:
Loma Negra 3 – 1 Colonias y Cerros
Estudiantes B 0 – 0 San Martín
El Fortín 4 – 0 Luján
En Sexta:
El Fortín 3 – 0 Luján
En Quinta:
Loma Negra 3 – 1 Colonias y Cerros
Sierra Chica 0 – 2 San Martín
El Fortín 9 – 0 Luján