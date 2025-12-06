Fútbol Menor: jugaron más partidos del Torneo Final | Infoeme
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 22:29hs
17°
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 22:29hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 6 de Diciembre de 2025 | 21:26

Fútbol Menor: jugaron más partidos del Torneo Final

Sábado de acción para el fútbol menor que prosiguió con la disputa del Torneo Final.

Foto: Prensa El Fortín

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas siguió adelante con su torneo con partidos para las dos Zonas.

 

En diferentes escenarios, las dos zonas tuvieron continuidad a de la 3º fecha que había iniciado en el transcurso de la semana en el Tete Di Carlo y que tuvo la suspensión de la jornada del viernes por la lluvia.

 

En el “Clásico de la Ciudad”, Racing y Estudiantes repartieron puntos; Loma Negra y El Fortín golearon en sus cotejos y San Martín sumó en todas sus presentaciones en el Pedro Iriart Legorburu.

 

Además, el próximo martes, desde las 18:00, jugarán, en Villa Alfredo Fortabat, tres duelos pendientes entre Loma Negra y Embajadores.

 

Los resultados:

En Décima:

Racing 2 – 3 Estudiantes 

Municipales – Hinojo 

Sierra Chica 0 – 1 San Martín 

 

En Novena:

Racing 1 – 1 Estudiantes 

Municipales – Hinojo 

 

En Octava:

Racing 2 – 1 Estudiantes 

Loma Negra 4 – 0 Colonias y Cerros

Municipales – Hinojo 

 

En Séptima:

Loma Negra 3 – 1 Colonias y Cerros

Estudiantes B 0 – 0 San Martín 

El Fortín 4 – 0 Luján 

 

En Sexta:

El Fortín 3 – 0 Luján 

 

En Quinta:

Loma Negra 3 – 1 Colonias y Cerros

Sierra Chica 0 – 2 San Martín 

El Fortín 9 – 0 Luján

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME