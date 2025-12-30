Cuenta DNI comienza 2026 con nuevos beneficios para la temporada de verano

En enero, la billetera digital de Banco Provincia ofrece descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones. Además, lanza una promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

2026 comienza con nuevas promociones para quienes usan Cuenta DNI: la billetera digital con más de 10 millones de personas usuarias en toda la provincia lanza beneficios pensados para las compras durante el verano, tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense.

Las nuevas promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y muchas marcas más.

Otra de las novedades es que la promo en comercios de barrio incorpora carnicerías, granjas y pescaderías, y aumenta el tope semanal a $5.000. De esta manera, como este enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $25.000.

También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana. Y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.

Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar desde el 2 de enero en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia.

Día a día, todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

¡Nuevo beneficio! Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

¡Nuevo beneficio! FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

La promo no aplica para la compra de combustibles. Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes , que se alcanza con $25.000 en consumos.

, que se alcanza con $25.000 en consumos. Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes , en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

, en librerías adheridas de toda la provincia. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Encontrá en este link desde el 1 de enero los detalles de cada promo y todos los comercios adheridos.