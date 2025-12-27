Conmoción en un hipermercado de La Plata: una jubilada murió mientras realizaba las compras | Infoeme
Conmoción en un hipermercado de La Plata: una jubilada murió mientras realizaba las compras

La mujer, de 83 años, se desplomó con convulsiones en medio de las góndolas. Padecía hipertensión y sobreso. La asistieron pero no pudieron salvarla.

Una jubilada de 83 años murió hoy al descompensarse mientras hacía las compras de fin de año en el mayorista Chango Más, ubicado en Tolosa, un barrio en las afueras de la ciudad de La Plata.

El episodio causó estupor entre los asistentes de la sucursal de hipermercado ubicado en Camino Centenario y 513, quienes presenciaron la descompensación y el deceso casi inmediato de Alicia Bonessi.

 

¿Cómo murió la jubilada?

 

Según relataron empleados del lugar y vecinos que hacía sus compras, Bonessi se desplomó en el sector de congelados de la sucursal. La mujer comenzó a convulsionar en el mismo momento en que cayó al piso.

Aunque hubo intentos de asistirla, la mujer perdió el pulso casi de inmediato y, cuando la ambulancia de SAME llegó al lugar, solo pudo constatar el deceso.

La mujer se encontraba acompañada por su hija, de 53 años quien manifestó que su madre padecía hipertensión arterial y sobrepeso.

Luego arribó al local la médica de cabecera de la fallecida, quien certificó que la muerte fue de origen natural. (DIB)

