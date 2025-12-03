Megaoperativo contra el abuso infantil: 117 allanamientos en 73 ciudades bonaerenses

Un megaoperativo que involucróredes de, atacando de manera integral los delitos vinculados al acoso en línea y la distribución, tenencia o producción de material de abuso sexual infantil (MASI).

La acción denominada Operación Protección de las Infancias VI fue coordinada por los fiscales referentes en la temática del Ministerio Público bonaerense, bajo la supervisión del Procurador General Julio Conte-Grand. También participaron fuerzas especializadas en cibercrimen de la provincia, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Prefectura, reflejando un esquema de articulación interinstitucional clave para cubrir un territorio tan extenso y diverso como el bonaerense.

El procedimiento incluyó la intervención en domicilios particulares, instituciones y hasta tres unidades carcelarias, donde los investigados ya se encontraban privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. La causa apunta a esclarecer no solo casos de distribución y consumo de material de abuso infantil, sino también eventuales casos de producción y acoso activo a menores a través de redes sociales y plataformas digitales.

De un total de 112 personas investigadas, 103 fueron hombres, 9 mujeres, con la particularidad de haberse encontrado tres menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 13 a los 62 años.

Respecto de los involucrados, se advirtió que cuatro trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros dos pertenecen a fuerzas de seguridad. Finalmente, se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados.

Los allanamientos tuvieron lugar en departamentos judiciales de todo el conurbano bonaerense y el interior provincial: Avellaneda, Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, entre otros. Se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados, lo que obligó a la inmediata intervención de organismos de protección y resguardo.

El uso de la inteligencia artificial por parte de algunos investigados para crear contenido abusivo digital fue una de las alarmas encendidas en la fiscalía, ya que es una señal de cómo las redes de ciberpedofilia se adaptan y actualizan sus métodos.

La dimensión tecnológica del operativo fue clave: se incautaron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 teléfonos celulares y un arma de fuego. Además, se realizaron 32 procesos de preanálisis y visualización sobre los equipos electrónicos secuestrados para detectar evidencia y proteger las cadenas de custodia.