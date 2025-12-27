Ferro busca DT: renunció Gustavo Liggerini | Infoeme
 - 27 de Diciembre de 2025 | 11:28

Ferro busca DT: renunció Gustavo Liggerini

En el comienzo del último fin de semana del año, Ferro Carril Sud se quedó sin DT tras el anuncio de Gustavo Liggerini de no seguir al mando del primer equipo.

Gustavo Liggerini oficializó la no continuidad al cargo de DT del primer equipo de Ferro en el 2026.

 

Luego de la consagración en el Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”, Liggerini, en las últimas horas decidió su no continuidad, a pesar de tener vínculo con la entidad olavarriense durante un año más.

 

El entrenador que estuvo al mando del plantel durante todo el 2025 y fue eliminado en el primer cruce de Play-Off del Torneo Regional Amateur analiza su futuro, pero una de las posibilidades sería volver a trabajar como Ayudante de Campo de Gustavo “Sapito” Coleoni.

 

