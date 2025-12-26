Nicolás Rosales, un año más en el “Celeste” | Infoeme
 - 26 de Diciembre de 2025 | 23:12

Nicolás Rosales, un año más en el “Celeste”

La Subcomisión de Fútbol del Club Loma Negra confirmó la continuidad de Nicolás Rosales como DT del primer equipo para el venidero año.

Nicolás Rosales continuará siendo el director técnico de Loma Negra durante la temporada 2026.

 

En las últimas horas se confirmó la continuidad de Nicolás Rosales como entrenador del “Celeste” en los primeros equipos y continuará con Cristian Di Pangrazio como Ayudante de Campo.

 

En las redes sociales de la entidad de Villa Alfredo Fortabat, el anuncio se realizó con una foto de los ex futbolistas y el año que comenzará la venidera semana.

 

El “Celeste” que fue subcampeón de la “Copa Centenario” y volvió a las competencias organizadas por el Consejo Federal intentará volver a ser protagonista en el Torneo Unión Regional Deportiva y el Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

 

