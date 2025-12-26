Nicolás Rosales, un año más en el “Celeste”

Nicolás Rosales continuará siendo el director técnico de Loma Negra durante la temporada 2026.

En las últimas horas se confirmó la continuidad de Nicolás Rosales como entrenador del “Celeste” en los primeros equipos y continuará con Cristian Di Pangrazio como Ayudante de Campo.

En las redes sociales de la entidad de Villa Alfredo Fortabat, el anuncio se realizó con una foto de los ex futbolistas y el año que comenzará la venidera semana.

El “Celeste” que fue subcampeón de la “Copa Centenario” y volvió a las competencias organizadas por el Consejo Federal intentará volver a ser protagonista en el Torneo Unión Regional Deportiva y el Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.