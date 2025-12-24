Kicillof entregó viviendas a familias de Tandil y Ayacucho

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la entrega de 132 viviendas para familias beneficiarias de los municipios de Tandil y Ayacucho. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y los intendentes Miguel Ángel Lunghi y Emilio Cordonnier.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta jornada de entrega de viviendas en Tandil y Ayacucho demuestra que, más allá de cualquier diferencia ideológica que pueda existir, lo verdaderamente importante es trabajar juntos en favor de los intereses de las y los bonaerenses”. “El Gobierno de la Provincia siempre va a estar para escuchar a los intendentes, sean del color político que sean, porque lo único que queremos es brindar respuestas que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo”, agregó.

“En la Argentina existe un problema muy serio de acceso a la vivienda y, ante ello, el Estado no puede mirar para otro lado: tiene que estar presente para regular y generar nuevas oportunidades”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Es muy importante que todos entiendan que con estas casas no le estamos regalando nada a nadie: cada una de las familias paga el valor de la vivienda, pero en condiciones y en tiempos que el mercado no ofrece”.

Las primeras 66 casas entregadas se ubican en el barrio Villa Alegre y fueron construidas junto a la Asociación Civil Corazón Tandilense; en tanto, las restantes 66 viviendas otorgadas a vecinos del municipio de Ayacucho forman parte del complejo habitacional “Papa Francisco”. Ambos proyectos contemplaron la instalación de red de agua, gas, cloaca y energía eléctrica.