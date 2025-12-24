En medio de un consumo más cauteloso, las ventas de juguetes cayeron 7% para Navidad

Las ventas de juguetes para esta Navidad sufrieron una caída del 6,9% en unidades respecto del 2024, informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

La entidad dijo que hubo un consumo más cauteloso en medio de hogares con menos ingresos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de la entidad, Matías Furió, dijo que igualmente diciembre superó las previsiones si se las compara con noviembre, mes en el que se había registrado una caída fuerte.

“En los días previos a Nochebuena se notó una mejora en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses anteriores”, explicó Furió.

La cámara indicó que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento resultaron claves para sostener parte de la actividad, sobre todo en compras de último momento.

Además, la baja de tasas de interés favoreció tanto a consumidores como a comercios, que pudieron ofrecer cuotas más accesibles.

Tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una presencia prácticamente nula del efectivo.

Las ventas online, que representan aproximadamente el 25% del mercado, registró un volumen estable en comparación con el año anterior, sin mostrar crecimiento, de acuerdo con la CAIJ.

El ticket promedio varió según el tipo de canal de venta: en jugueterías de barrio se ubicó en torno a $19.000 por juguete, en supermercados rondó los $10.000 y en cadenas especializadas ascendió a aproximadamente $45.000.

Entre los rubros más demandados se ubican los juguetes didácticos para primera infancia, artículos para el aire libre, juegos de mesa familiares, sets de manualidades y muñecas.

También se destacó el crecimiento en la búsqueda y venta de peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples. (NA)