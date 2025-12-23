Lomas de Zamora: condenaron a un ginecólogo por abusar de al menos 14 mujeres en la consulta médica

El ginecólogo Diego Javier Clementi fue condenado a la pena de 14 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer su profesión por haber cometido múltiples abusos sexuales contra sus pacientes.

El tribunal, integrado por los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian, determinó la culpabilidad del acusado sobre las denuncias de catorce mujeres. En tanto, el médico cumplirá arresto domiciliario hasta que la condena quede firme.

En tanto, en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal 3 (TOC 3) de Lomas de Zamora, agrupaciones feministas se manifestaron para apoyar a las víctimas de Clementi.

Los abusos ocurrieron, de acuerdo a las denunciantes, entre 2017 y 2022, en el consultorio del médico, en el marco de la atención de las mujeres como pacientes. Clementi trabajaba en su propia clínica, "Sur Gametos", y en el Hospital Evita de Lanús. Los delitos probados durante el juicio oral incluyen abuso sexual con acceso carnal reiterados y hechos calificados como ultrajantes.

Tiempo de hablar

La primera denuncia se conoció en 2023, cuando seis mujeres acusaron a Clementi se abusos sexuales agravados. Al hacerse público el caso, se sumaron otras víctimas del accionar el médico. Con ánimo a aunar sus voces, las mujeres crearon perfiles en la redes sociales con el nombre "Hasta acá Doc".

Clementi fue procesado tras ser indagado por varios hechos de abuso, aunque nunca fue detenido. El Ministerio de Salud bonaerense le impuso una suspensión cautelar, y se inició un sumario administrativo. (DIB)