Tres personas fueron hospitalizadas tras fuerte choque en Ruta 33

Un accidente de tránsito entre un auto y un camión se produjo este domingo por la mañana sobre la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 56, en cercanías de Tornquist, y dejó como saldo tres personas heridas.

De acuerdo a la información compartida por Noticias Tornquist, el choque ocurrió cerca de las 7 de la mañana y motivó la intervención de personal policial, bomberos y servicios de salud, que acudieron al lugar tras ser alertados.

Aunque las causas del accidente aún son materia de investigación, se constató una colisión fronto-lateral entre un Fiat Uno, conducido por un joven de 23 años, quien viajaba acompañado por una joven de 20 años, y un camión Mercedes Benz con acoplado, al mando de un hombre de 48 años.

Según las primeras averiguaciones, el camión circulaba en sentido Tornquist–Bahía Blanca, mientras que el automóvil lo hacía en dirección a Tornquist.

Como consecuencia del impacto, los dos jóvenes que se desplazaban en el Fiat Uno fueron trasladados al hospital de Tornquist y posteriormente derivados a otros centros de salud.

El transportista fue derivado al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde fue asistido por fracturas expuestas, mientras que la adolescente fue trasladada al hospital de Pigüé, con una lesión en la rodilla, quedando en observación.