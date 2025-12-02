Peugeot paraliza la producción en El Palomar y adelanta vacaciones del personal

En un contexto en el que el patentamiento de autos 0 km cayó un 3,6% interanual en noviembre y se desplomó más de un 30% mensual,anunció quede la planta de, en el partido de Tres de Febrero

Según informaron los operarios, la compañía retomaría las actividades el 5 de enero en esa planta, donde se fabrican los autos 208 y 2008, y la Peugeot Partner y la Citroën Berlingo. La decisión de Stellantis enciende señales de alerta entre los trabajadores y el sector autopartista.

Aunque la compañía no emitió un comunicado oficial, la duración del cese productivo de más de cinco semanas resulta más prolongado de lo habitual y alimenta dudas sobre la estabilidad del personal en esa planta bonaerense. De hecho, en la de Córdoba el personal iniciará su licencia el 15 de diciembre, algo más acorde al receso estival tradicional.

Esta medida se da en el medio de los datos que dio a conocer días atrás la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), quien marcó una baja del 3,6% en el patentamiento de autos en noviembre al comparar con el mismo mes de 2024. Pese a eso, en todo el año las ventas vienen marcando un salto de casi el 50%. (DIB)