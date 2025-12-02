La comisión investigadora presenta su informe final sobre el fentanilo contaminado

En el marco de la comisión investigadora por las más de 100 muertes que causó el fentanilo contaminado, diputados de la oposición presentarán este martes el informe final del cuerpo parlamentario que buscó conocer en detalle qué paso a través del relevamiento de todos los casos confirmados, probables y sospechosos.

Además, el cuerpo legislativo pretendía investigar la cronología del brote, identificar sus causas y establecer responsabilidades dentro del sistema de salud, tanto público como privado, en un plazo de 4 meses, hasta el 9 de diciembre de 2025. Sin embargo, el documento se conocerá una semana antes.

“Queremos poder acompañar la situación de las víctimas, poder aclarecer estos hechos y hacer propuestas que eviten futuras situaciones como las que han pasado”, expresó la titular de la comisión investigadora, la diputada de Encuentro Federal, Mónica Fein, durante la primera sesión del cuerpo.

Durante el transcurso de la investigación, los legisladores llevaron a cabo un total de 10 reuniones, a las que asistieron médicos del Hospital Italiano de La Plata, especialistas, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios, integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos, así como familiares de las víctimas del fentanilo contaminado.

Asimismo, el 3 de noviembre pasado, la comisión investigadora realizó una reunión en el Consejo Municipal de Rosario con familias de esa localidad, mientras que una comitiva se reunió con el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, para conocer los detalles de la causa del fentanilo contaminado.

No obstante, los diputados no tuvieron la misma suerte con los funcionarios públicos, ya que el ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, Agustina Bisio, se excusaron en dos ocasiones de asistir a las convocatorias.

Con respecto a las demandas de los familiares de las víctimas por el fentanilo contaminado, los mismos reclamaron por una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral.

Asimismo, los familiares solicitaron un registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente, obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento garantizando auditoría pública y judicial para que no haya nuevamente una violación de los controles cruzados.

Por su parte, los legisladores propusieron la digitalización y centralización de la información sanitaria, garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados, crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata e incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información.