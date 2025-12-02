Abrió la inscripción a Clases Municipales de Natación y Acqua Gym

La Subsecretaría de Deportes informó que está abierto el período de inscripción para el Programa Municipal de Clases de Natación y Acqua Gym, que se realizarán tanto en el piletón de “La Máxima” como en la pileta del Club Santa Agueda de Colonia Hinojo.

La convocatoria se encuentra abierta para personas mayores de 18 años, y quienes deseen asistir al piletón de “La Máxima” deberán anotarse en la sede de la Dirección de Deportes situada en avenida Del Valle 3549 (Casa del Deporte), de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Para aquellos interesados en asistir a la pileta del Club Santa Agueda de Colonia Hinojo deberán inscribirse al número 2284 215915.

Desde la Subsecretaría de Deportes se indicó que la inscripción es libre y gratuita, sin cupos máximos.

Las clases tendrán lugar los días martes y jueves de 13 a 14:30 horas en el Piletón de La Máxima. El inicio de las actividades está previsto para el martes 23 de diciembre. Por su lado, las clases en el Club Santa Agueda de Colonia Hinojo serán los días lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 horas, con inicio el lunes 22 de diciembre.