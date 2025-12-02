Comenzaron las actividades por el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”

El Municipio de Olavarría lleva adelante desde esta mañana la primera jornada de actividades enmarcadas en el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se conmemora cada 3 de diciembre. Con múltiples propuestas y un clima colmado de alegría, el Centro Cultural Municipal “San José” se convirtió en el punto de encuentro para disfrutar de expresiones artísticas, charlas y espacios de participación.

Las acciones son coordinadas desde la Dirección de Personas con Discapacidad, en corresponsabilidad y articulación con distintas áreas municipales.

Durante la mañana de este martes se realizó el cierre anual de la Escuela Artística Integrada, que incluyó la presentación de la obra “El colectivo” del Taller de Teatro, la muestra estática del taller de plástica y tridimensión, y una muestra de danza con expresión corporal y danzas folklóricas.

Las actividades continuarán este miércoles 3 de diciembre en la sala auditorio, donde se desarrollará el Conversatorio “Derechos sexuales y Discapacidad: diálogos para transformar”, a partir de las 9 horas, destinado a equipos de instituciones vinculadas a la temática. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario.

En simultáneo, en Sala 5, desde las 9:30 se realizará un taller para personas mayores a cargo de Talleres Protegidos de Olavarría.

Finalmente, a las 10:30 tendrá lugar la charla abierta a la comunidad “Convivir con la diversidad”, también con inscripción previa aquí y destinada a todas las personas que deseen participar.