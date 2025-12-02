Incendios, rescates y accidentes: en noviembre los Bomberos realizaron más de 100 salidas

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría emitió un nuevo informe mensual con resumen estadístico de noviembre, mes en el que se registraron un total de 107 salidas operativas además de prácticas, guardias especiales, capacitaciones internas y regionales.

Según detallaron desde la institución, noviembre estuvo marcado por una importante demanda de servicios, con intervenciones en el casco urbano, zona rural y rutas.

En este marco, la mayor parte del mes estuvo atravesada por guardias operativas y preventivas:

- Guardias operativas: más de 40 intervenciones, con relevos diarios en Cuartel Central y destacamentos.

- Guardias de prevención en eventos, espacios públicos y zonas de alto tránsito: 12 servicios registrados (Autódromo, Parque Eseverri, CEMO, Aeropuerto y otros).

Por otra parte, se atendieron 15 incendios: de vivienda, de autos y motos, de pastizales y de residuos, mientras que las asistencias a accidentes y rescates de animales registraron más de 10 intervenciones.

Asimismo, el mes registró otros trabajos operativos como capacitaciones, práctica y formación, apoyo a policía y empresas, actos institucionales, limpieza de calzada, entre otros.

El registro mensual marca un total superior a 4.000 horas-hombre, considerando guardias, intervenciones, capacitaciones y tareas especiales. Este valor refleja el intenso ritmo operativo del Cuerpo Activo y el compromiso permanente del personal.