Manejo de animales venenosos: el Cuartel de Bomberos brindará una capacitación abierta a toda la comunidad
Martes 02 de Diciembre 2025 - 14:56hs
Martes 02 de Diciembre 2025 - 14:56hs
Manejo de animales venenosos: el Cuartel de Bomberos brindará una capacitación abierta a toda la comunidad

La jornada se desarrollará el 13 de diciembre en el Cuartel Central con un turno exclusivo para Bomberos y otro destinado al público general.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría informó que el próximo viernes 13 de diciembre se realizará una jornada de formación de manejo seguro de serpientes y reptiles: invitaron a toda la comunidad a participar.

Según detallaron, se trata de una temática cada vez más relevante por la presencia habitual de estos animales en zonas urbanas y periurbanas de la región.

La jornada se llevará adelante bajo una doble modalidad: en un primer turno de 10 a 12 se capacitará exclusivamente a Bomberos, Suboficiales y Oficiales, mientras que en un segundo turno de 15 a 17 se avanzará con la capacitación abierta a toda la comunidad

El encuentro estará a cargo del Sub Oficial Daniel De Fazy, especialista en el tema, y se abordarán conceptos esenciales para el manejo seguro, entre ellos la identificación de especies de serpientes y reptiles presentes en la región y primeros auxilios ante mordeduras.

