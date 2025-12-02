Manejo de animales venenosos: el Cuartel de Bomberos brindará una capacitación abierta a toda la comunidad

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría informó que el próximo viernes 13 de diciembre se realizará una jornada de formación de manejo seguro de serpientes y reptiles: invitaron a toda la comunidad a participar.

Según detallaron, se trata de una temática cada vez más relevante por la presencia habitual de estos animales en zonas urbanas y periurbanas de la región.

La jornada se llevará adelante bajo una doble modalidad: en un primer turno de 10 a 12 se capacitará exclusivamente a Bomberos, Suboficiales y Oficiales, mientras que en un segundo turno de 15 a 17 se avanzará con la capacitación abierta a toda la comunidad.

El encuentro estará a cargo del Sub Oficial Daniel De Fazy, especialista en el tema, y se abordarán conceptos esenciales para el manejo seguro, entre ellos la identificación de especies de serpientes y reptiles presentes en la región y primeros auxilios ante mordeduras.