Este fin de semana se realizará “La noche de las Librerías” en la Casa del Bicentenario

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, recordó que este sábado y domingo de 19 a 23:30 se realizará “La Noche de las Librerías” en la Casa del Bicentenario.

Según detallaron, se trata de una propuesta que vincula la lectura y la cultura en el marco de una actividad desarrollada en conjunto con las librerías Cervantes, Aladino, El Faro de Alejandría, El Puente, Fidias, La Popu y La Última Hoja, que ofrecerán una amplia variedad de títulos y autores.

Además, la propuesta incluirá diversas actividades, oferta gastronómica y mucho más por lo que el Municipio invitó a concurrir a toda la comunidad para poder descubrir nuevos autores, conocer escritores locales y sumergirse en el mundo de la lectura.