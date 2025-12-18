Jueves de adopciones: Rosita continúa buscando un hogar

El Municipio a través de Bromatología da a conocer nuevamente a Rosita, en el marco de la campaña de adopciones del programa municipal “Querer es cuidar”, en la que se busca hogar definitivo a aquellos animales que se encuentran en el predio del área, los cuales llegan por diferentes motivos y pasan sus días dentro de un canil, aislados la mayoría del tiempo.

Este jueves te presentamos a “Rosita” (5 años), una perra mestiza de pitbull que llegó con un cuadro de desnutrición y deshidratación, deambulaba por la vía pública con signos de maltrato y abandono de largo tiempo.

Es muy cariñosa y mimosa, le encanta jugar. Debe ser adoptada por quien conozca su raza, ya que no sabe socializar bien con otros animales, por lo que es requisito indispensable para su adopción contar con patio cerrado y sin presencia de otros animales, ni perros ni gatos.

Rosita presenta un excelente cuadro de salud, cuenta con su plan sanitario completo, está castrada y vacunada.

Ella había sido adoptada y la devolvieron, por lo que confiamos que pronto aparezca esa familia que la cuide de forma responsable.

Aquellas personas interesadas en conocer a Rosita pueden acercarse al predio de Bromatología (Av. Urquiza 5493) o bien comunicarse con el área por las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; OlaVArría VA! – Fb: Municipio Partido de Olavarría.

“Querer es cuidar” Se trata de una campaña desde la cual se busca concientizar a la comunidad de la importancia de cumplir con los cuidados básicos, para que nuestros animales transiten su vida en condiciones dignas y convivan en sociedad de manera pacífica y ordenada.

La iniciativa es abordada a partir de distintos ejes que contemplan la vacunación, la esterilización, la adopción, las condiciones de vivienda y de recreación del animal. Pero también con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.

Contactos del Área de Bromatología