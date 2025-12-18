“Navidad en tu barrio” ya comenzó su recorrido territorial | Infoeme
 18 de Diciembre de 2025

“Navidad en tu barrio” ya comenzó su recorrido territorial

El programa municipal “Navidad en tu barrio” comenzó con sus actividades en la tarde del último miércoles llevando la celebración de la navidad al Servicio Municipal Territorial N° 1, ubicado en av. Alberdi y Fassina. Durante los próximos días, se estarán realizando nuevos encuentros abiertos a la comunidad.

“Navidad en tu barrio” consiste en una propuesta pensada para celebrar las fiestas con chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad, a través de actividades recreativas, culturales y deportivas en espacios de cercanía.

La iniciativa es impulsada de manera articulada por distintas áreas municipales, entre ellas Jefatura de Gabinete, las Subsecretarías de Protección Integral de Derechos, Cultura y Educación y de Deportes, junto a las Direcciones de Gestión Territorial y Relaciones con la Comunidad.

Cronograma de próximas actividades del programa “Navidad en tu barrio”:

Jueves 18 de diciembre: NIDO barrio Villa Magdalena (Necochea 6030)

Viernes 19 de diciembre: Servicio Municipal Territorial N° 2 (Coronel Suárez y Av. Alberdi)

Sábado 20 de diciembre: Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (calle 130 y Av. Emiliozzi).

En cada jornada, las actividades se desarrollan de 18 a 20 horas e incluyen juegos inflables, shows infantiles y diversas propuestas lúdicas y recreativas coordinadas por profesores del área de Deporte Social. Además, se comparte una merienda y se realizan talleres navideños, donde los niños y niñas confeccionan manualidades y creaciones para llevar a casa y decorar el arbolito.

