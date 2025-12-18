Sello Olavarriense: El Municipio generó un encuentro entre emprendedores, productores y Banco Provincia

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada del último miércoles, en el Salón Blanco del Palacio Municipal San Martín, se llevó a cabo un encuentro del que participaron autoridades de la secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, representantes del Banco Provincia y productores que conformar el Programa Sello Olavarriense.

La actividad tuvo como objetivo continuar con el acompañamiento y asesoramiento que desde el Municipio se lleva a cabo a los distintos protagonistas del entramado productivo local. En este caso, se abordaron cuestiones vinculadas a la formalización de emprendimientos, para poder a partir de allí acercar las herramientas de la banca pública. En otras palabras, que puedan acceder a distintas acciones, propuestas y beneficios que se gestionan con el Banco Provincia.

El encuentro fue encabezado por el Subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, el gerente local del Banco Provincia Cristian Ricciardi y los coordinadores municipales de Economía Popular Solange Rivarola Vales y de Turismo Daniel Martínez.

En la oportunidad, se explicaron los beneficios y alcances de Cuenta DNI Comercio, una aplicación de cobro desde teléfonos celulares y dispositivos móviles, que además cuenta con múltiples beneficios tanto para los productores como para los consumidores. En ese sentido, el gerente del banco destacó Ricciardi que “Cuenta DNI se convirtió en la herramienta más usada en los últimos tiempos por eso desde el banco tenemos un vínculo muy cercano con nuestros clientes. Eso también es posible gracias al trabajo conjunto que venimos llevando con el municipio desde el inicio de la gestión”.

Además, en la reunión se compartió el trabajo que se está llevando con Sello Olavarriense, la aceptación de la propuesta, la apropiación de la marca ciudad y el compromiso puesto en esta iniciativa que se propone promover el consumo de productos locales.

Sello Olavarriense

El objetivo del Sello Olavarriense es contar con un punto de comercialización de productos regionales que sean capaces de mostrar la identidad olavarriense y poner en valor la producción local. Para ello se trabaja en un proceso asociativo de vinculación y conocimiento entre los productores, que genere un proceso de retroalimentación desde el sello a los emprendimientos individuales y viceversa.