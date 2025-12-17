Mar del Plata: al menos cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Un trágico incendio se desató esta madrugada en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata que al menos dejó 4 muertos -todas mujeres- y varios heridos. El siniestro se originó en el geriátrico Sagrada Familia, en la calle Jujuy al 1100.

De acuerdo a información de La Capital de Mar del Plata, tres de los decesos se produjeron en el mismo establecimiento mientras que la otra víctima fatal falleció en un hospital poco después de ser trasladada.

Las víctimas del geriátrico

Las personas fallecidas son cuatro mujeres que se encontraban alojadas allí: Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95), María Vásquez (80) e Ines Golman (79).

La rápida actuación de bomberos y ambulancias del SAME permitieron socorrer rápidamente a los residentes del geriatrico. En esa tarea, al menos doce policías debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación producto del humo inhalado.

Según trascendidos, el incendio se habría originado en el segundo piso del geriátrico que contaba con 27 habitaciones. (DIB)