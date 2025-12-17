Mar del Plata: al menos cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico | Infoeme
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 11:05hs
25°
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 11:05hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 17 de Diciembre de 2025 | 09:26

Mar del Plata: al menos cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

El incendio se produjo esta madrugada en Mar del Plata. Además de los cuatro decesos también hay varios heridos entre residentes del geriátrico y bomberos.

Un trágico incendio se desató esta madrugada en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata que al menos dejó 4 muertos -todas mujeres- y varios heridos. El siniestro se originó en el geriátrico Sagrada Familia, en la calle Jujuy al 1100.

De acuerdo a información de La Capital de Mar del Plata, tres de los decesos se produjeron en el mismo establecimiento mientras que la otra víctima fatal falleció en un hospital poco después de ser trasladada.

 

Las víctimas del geriátrico
 

Las personas fallecidas son cuatro mujeres que se encontraban alojadas allí: Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95), María Vásquez (80) e Ines Golman (79).

La rápida actuación de bomberos y ambulancias del SAME permitieron socorrer rápidamente a los residentes del geriatrico. En esa tarea, al menos doce policías debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación producto del humo inhalado.

Según trascendidos, el incendio se habría originado en el segundo piso del geriátrico que contaba con 27 habitaciones. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME