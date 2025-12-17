Este domingo habrá una nueva edición de la Fiesta del Granito Rojo en Sierra Chica

Este domingo se realizará una nueva edición de la Fiesta del Granito Rojo, la N° 15 del tradicional evento que año a año se lleva a cabo en la localidad de Sierra Chica. En esta ocasión el punto de encuentro será el Parque “La Hormiga”.

La propuesta es organizada en conjunto desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, la Dirección de Desarrollo de las localidades y la Delegación Municipal de Sierra Chica, en articulación con instituciones y vecinos y vecinas de la localidad olavarriense.

Se contará con múltiples propuestas, por lo que se invita a acercarse con reposeras, equipos de mate y todo lo necesario para disfrutar de una jornada de celebración en un ambiente natural que será preparado especialmente para la ocasión, tal es así que se dispondrá un patio de comida, feriantes, artesanos, emprendedores e inclusive un puesto de salud, coordinado desde el CAPS 4.

La apertura será desde las 19:30 horas, lo que dará inicio también a la variada gama de propuestas artísticas y culturales que podrán verse en el escenario principal.

Tal es así que se contará con las presentaciones del Taller de canto de Hinojo, el grupo de Hip hop Ejercito de vencedores, Herencia infantil con “Infancia de ayer y hoy”, la obra de teatro “Navidad”- “Sanidad para las Naciones”, Regeneración urbana, Herencia juvenil, Hip hop fusión, Herencia Adultos y Laureano Montenegro. El cierre estará a cargo de Esteban Muia y Alta Gamma.

La Fiesta del Granito Rojo es un espacio de encuentro familiar, intergeneracional, social y cultural, que contribuye a difundir la identidad del pueblo, constituida por distintas generaciones de familias de picapedreros, que son parte de la historia de Sierra Chica, forjada en torno al oficio y que da cimento a este tradicional festejo.