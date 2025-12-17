Con música, color y alegría, se presentó el corto documental de Arrebatando Lágrimas

En un ambiente de gran entusiasmo y celebración, en el cierre de la tarde del lunes se presentó en el Centro Cultural Universitario de Olavarría el corto documental “Arrebatando Lágrimas: la fuerza del conjunto”, una producción de la Productora Audiovisual FACSO Producciones y el Programa de Economía Social, Solidaria y Popular (PESSyP) de la Facultad de Ciencias Sociales, junto a la Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando Lágrimas.

La propuesta reunió a una gran cantidad de público que presenció no sólo el estreno del audiovisual, sino también de diversas presentaciones de quienes forman parte de la Murga Arrebatando Lágrimas, quienes invitaron a participar y bailar a todos y todas las presentes.

“Arrebatando Lágrimas: la fuerza del conjunto” retrata la pasión, el trabajo colectivo y la energía transformadora de la murga. Para su desarrollo, el equipo de FACSO Producciones acompañó a la murga en sus ensayos y en la preparación el show de la Corazonada 13 – “La memoria de la abuela”, que se presentó en el Teatro Municipal en agosto pasado.

El film muestra la construcción comunitaria del espectáculo, la preparación íntima de sus integrantes y artistas de distintas disciplinas, así como la celebración compartida con el público.

Quienes presentaron el corto documental fueron la Lic. Micaela Baier, por FACSO Producciones, y la Esp. Florencia Torregiani, integrante del Programa PESSyP y de la Murga; quienes recuperaron el proceso y desarrollo de la propuesta que se llevó adelante a lo largo del año, con el objetivo de mostrar a la murga como un lenguaje artístico y social que nace del barrio y vuelve al barrio en forma de fiesta colectiva.

Luego de la presentación, desde la Murga agradecieron a los distintos espacios e integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales por haber desarrollado una producción que “desde hace mucho tiempo, esta acción constante que tenemos todas las semanas necesitaba materializarse, pero nosotros no podíamos, o hacíamos la murga o nos poníamos a armar un audiovisual”, reflexionó con emoción Daniela Rodríguez.

Detrás de escena

La propuesta se sustenta en una labor conjunta y sostenida desde 2016 que se inscribe tanto en la extensión universitaria como en la investigación científica. Ambos procesos convergen en un Convenio Marco de Cooperación que busca contribuir a la ponderación comunitaria del accionar de la Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando Lágrimas en el Barrio Hipólito Yrigoyen en relación al fortalecimiento de procesos de inclusión social y ejercicio de la ciudadanía desde la perspectiva de la promoción del derecho al carnaval, la memoria activa del territorio y la vida en la ciudad del centro bonaerense.

Este material comunicacional es producto del trabajo integrado de actores universitarios y artistas populares y focaliza en el aporte realizado por la organización murguera al desarrollo de prácticas y procesos artístico-culturales y su vinculación con el patrimonio cultural, educativo y productivo local.

El documental fue realizado por la Productora FACSO Producciones, coordinada por Juan Patricio Marino, escrito y dirigido por Micaela Baier. En la puesta de cámaras participaron Analía Fleitas y Beatriz Gómez Acevedo.