ANGEL FABIÁN ALVAREZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de Diciembre de 2025 a los 56 años de edad.

Su esposa: Carina Andrea Amaro; sus hijos: Lautaro, Milagros y Camila Alvarez Amaro; sus padres; sus suegros; su hermana; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El grupo de catequistas del Santuario de Monteviggiano, eleva una oración por su descanso: "Que el Señor lo reciba con misericordia eterna. Que Jesús y Maria de Monteviggiano consuelen a Cari, Mili, Lauti y Cami, en este momento de dolor y tristeza".

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Mecánico de Motos

SE RUEGA NO ENVIAR FLORES Y DESTINAR SU IMPORTE A OBRAS DE BIEN.