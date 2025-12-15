PAULO FRANCISCO LUJAN IVALDO "KARITO" (Q.E.P.D.) | Infoeme
Lunes 15 de Diciembre 2025 - 9:15hs
20°
Lunes 15 de Diciembre 2025 - 9:15hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  necrologicas
 | 
 - 15 de Diciembre de 2025 | 08:34

PAULO FRANCISCO LUJAN IVALDO "KARITO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 49 años. Su esposa Gloria Chiramberro. Sus hijos Emily y Francisco. Su madre política Hortensia. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Su familia en la Fé. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Directivos y  colaboradores de Casa Silvia, participan del fallecimiento de Paulo Ivaldo, un colaborador destacado y gran compañero.  Acompañan a su esposa, hijos y familiares en el dolor y ruegan por su eterno descanso.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME