Realizaron trabajos preventivos de seguridad vial sobre calle Almirante Brown

En la jornada de este viernes se concretaron diversos trabajos en materia de infraestructura vial sobre calle Almirante Brown, en el tramo de avenida Del Valle y Vélez Sarsfield, uno de los sector más concurridos del Parque Mitre.

En ese sentido, se trató de labores preventivas para reducir la velocidad de circulación y, por ende, garantizar la seguridad de todas las que transiten por el lugar.

Las tareas fueron llevadas a cabo desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana y consistieron, por un lado, en la reubicación del reductor de velocidad que se hallaba sobre Vélez Sarsfield, que fue instalado sobre Almirante Brown. A la par, se realizó también la prolongación de los divisores de carril para garantizar, precisamente, la efectividad de los reductores de velocidad.

Los trabajos surgen tanto del estudio de la siniestralidad vial desde el área de Protección Ciudadana, como en respuesta el pedido realizado por vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad.