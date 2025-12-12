Los Ecoguardianes del Bioparque Municipal La Máxima recibieron su certificado

En el cierre de la tarde del último del jueves se llevó a cabo frente a la casona del Bioparque Municipal La Máxima el acto que marcó el cierre de año de Ecoguardianes, el programa de voluntariado que promueve la participación de personas de todas las edades en las actividades que despliegan en ese tradicional espacio, siempre con el objetivo de seguir promoviendo y fortaleciendo la conservación del patrimonio natural, cultural, además de la incorporación de conductas amigables con el ambiente.

La actividad, que fue encabezada por la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo y el director del Bioparque Municipal Bruno Vitale, convocó a un importante número de concurrentes entre personas que participaron de la propuesta y familiares y allegados que se acercaron para compartir la ocasión.

Tanto Arévalo como Vitale expresaron palabras de agradecimiento a quienes se sumaron, pero también pusieron en valor una iniciativa que convoca a la ciudadanía a participar activamente de la preservación de la vida natural y ese emblemático espacio de todos los olavarrienses. Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de certificados a quienes completaron su experiencia.

Se recuerda que el Cuerpo de Voluntarios para el Bioparque fue creado a partir del decreto N° 1.265, que estipula que puede ser por jóvenes y adultos (a partir de los 12 años), a quienes se lo contempla para el que desarrollo de tareas de mantenimiento y educativas.

El término “Ecoguardianes” proviene de oikos “casa”, lo que hace referencia al ambiente y la ecología, mientras que “guardianes” sugiere la idea de cuidadores o protectores. Por ello es el adecuado para referir al grupo de voluntarios dedicados a la conservación y protección del ambiente, además del compromiso de los miembros con la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y la responsabilidad de cuidar, conservar y velar por el patrimonio natural.