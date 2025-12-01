Impulsan una jornada de controles médicos pediátricos en barrio Lourdes | Infoeme
Impulsan una jornada de controles médicos pediátricos en barrio Lourdes

La Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud impulsa una jornada de controles médicos que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre a partir de las 9 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 26 (ubicado en Grimaldi 894).

La jornada está destinada puntualmente a niños y niñas de 3 a 6 años e incluye distintos chequeos de salud integral, que incluirán la gestión de turnos pediátricos (derivaciones para ingreso escolar), controles odontológicos y actualización de esquemas de vacunación.

La inscripción previa se encuentra abierta hasta el 4 de diciembre, en el CAPS N° 26.

Este tipo de iniciativas tienen por objetivo garantizar los controles de salud para todos los niños del barrio Lourdes y sectores aledaños que se encuentran en edad escolar.

