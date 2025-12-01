Impulsan una jornada de controles médicos pediátricos en barrio Lourdes

La Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud impulsa una jornada de controles médicos que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre a partir de las 9 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 26 (ubicado en Grimaldi 894).

La jornada está destinada puntualmente a niños y niñas de 3 a 6 años e incluye distintos chequeos de salud integral, que incluirán la gestión de turnos pediátricos (derivaciones para ingreso escolar), controles odontológicos y actualización de esquemas de vacunación.

La inscripción previa se encuentra abierta hasta el 4 de diciembre, en el CAPS N° 26.

Este tipo de iniciativas tienen por objetivo garantizar los controles de salud para todos los niños del barrio Lourdes y sectores aledaños que se encuentran en edad escolar.