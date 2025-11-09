Cuenta regresiva para la muestra Anual de Tecnología 2025 en el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”

El Municipio de Olavarría invita a participar de la Muestra Anual de Tecnología 2025, que se va a desarrollar en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” el próximo viernes 14 de noviembre.

La jornada representa una oportunidad para celebrar el aprendizaje, la innovación y el compromiso de las instituciones educativas llevan adelante durante todo el año lectivo en materia de construcción de una cultura digital inclusiva y responsable.

La actividad se desarrollará en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), dependiente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, realizada de manera conjunta con la Dirección de Tecnología Educativa (DTE) de Región Educativa Nº 25, perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Los distintos establecimientos que participen y se sumen a la iniciativa podrán presentar sus trabajos en el horario de 8:30 a 12 horas, y de 13 a 16:30 horas. En el caso de mal tiempo, la actividad no se suspenderá y se trasladará al Centro de Convenciones Municipal.

Desde la Coordinación del CIIT se destacó que el Club de Tecnología de Olavarría llevado a cabo por la Dirección de Tecnología Educativa, con más de seis años de trayectoria, ha promovido la formación de estudiantes en pensamiento computacional, robótica, programación, impresión 3D y diseño digital, consolidando un espacio de aprendizaje colaborativo, inclusivo y creativo. En articulación con el municipio, se cumple el segundo año consecutivo, los días viernes por la tarde, permitiendo ampliar las oportunidades de formación, vincular la tecnología con el territorio y enriquecer los proyectos con perspectiva comunitaria.

En continuidad con las experiencias anteriores, este año se proyecta realizar una Muestra Anual de Tecnología, ampliando la invitación a instituciones de nivel inicial, primario, secundario y superior tanto de gestión estatal como privada. Se podrán inscribir a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

Esta Muestra Anual de Tecnología, trabajada conjuntamente por las distintas instituciones mencionadas, busca integrar la presentación de producciones tecnológicas escolares con talleres de armado de kit de robótica para nivel inicial y primario. Además, se prevé una competencia de robótica y un taller basado en la IA, la investigación y la exploración en el predio del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” y su entorno natural que lo caracteriza, para estudiantes de educación secundaria a cargo de la DTE. Además, habrá un conversatorio “La Tecnología y lo humano: una mirada antropológica” orientado a estudiantes del nivel superior a cargo de los antropólogos Carolina Planes y Leonardo Yunger, referentes de las áreas de Planificación Estratégica y Gestión Territorial municipal.

Por último, por la mañana estará el Tráiler del Programa GIRO, dependiente de la Coordinación de Ambiente del municipio. La comunidad podrá acercarse a recibir ayuda e información sobre la separación y la recolección diferenciada de residuos en tres corrientes: reciclables, compostables y basura. De esta forma, se promueve un aprendizaje interdisciplinario que une ciencia, tecnología y sustentabilidad, fortaleciendo la formación integral en un ámbito educativo y recreativo.