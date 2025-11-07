Tenistas del “Bata”, en el JTI Tour en el Club Remo

En la jornada del último domingo, el Club Atlético Estudiantes se presentó en el Club Remo en una nueva fecha del circuito de formación impulsado por la Asociación Argentina de Tenis y la Federación de Clubes de Tenis del Centro.

Hubo grandes actuaciones, importantes resultados y valiosos reconocimientos que reflejan el espíritu deportivo que caracteriza al semillero albinegro.

Felicitas Mahiua fue la deportista más pequeña en Rojo Kids Mixto Sub6 y también participaron Justo Falabella que fue subcampeón y Pedro Cimadamore en Naranja Kids Varones Sub8 y en Naranja Kids Mujeres Sub8 estuvieron Simona Galarza, Paz Rosetti y Emilia Mujica que fue subcampeona.

En Naranja Mixto Sub10 compitió Santino Lemos, en Verde Kids Varones Sub10 lo hizo Felipe Mujica, en Verde Junior Varones Sub12 estuvieron Beltrán Cimadamore, Ramiro Pattane y hubo Final entre representantes del “Bata” donde Leo Fernández Texeira se impuso a Valentino Rodríguez Di Candia.

Por último, en Amarillo Kids Varones Sub12 compitió Milo Ripoll que fue Subcampeón.

Además, Galarza Simona recibió el diploma valor olímpico (amistad) y Pedro Cimadamore fue distinguido con el Diploma al Valor Olímpico (Excelencia), dos de las tres menciones especiales que se entregan en cada torneo por los valores de excelencia, amistad y respeto.

Fuente: Prensa CAE