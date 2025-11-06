Ministerio Público: realizaron en Azul una conferencia sobre la Sexta Revolución Industrial 

Este miércoles el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, realizó una conferencia sobre la Sexta Revolución Industrial en la sede del Colegio de Magistrados de Azul, organizada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

En dicha actividad, denominada “Sexta revolución industrial: La rehumanización de los sistemas y los procesos, y el fortalecimiento institucional”, el Procurador General expuso sobre un posible futuro donde la tecnología se integra de manera más humana y ética, con un enfoque en el bienestar de las personas y el fortalecimiento de las instituciones.

De esta manera, destacó la importancia de comprender en profundidad el estado actual de la humanidad, no solo desde la perspectiva tecnológica, sino también considerando los impactos sociales, económicos y colectivos que estas transformaciones conllevan. En tal sentido, enfatizó en que la transición de la quinta a la sexta revolución industrial no es simplemente un cambio de era, sino una oportunidad para reevaluar la relación entre tecnología y ser humano.

La actividad contó con la presencia de Intendentes de la región tales como los Intendentes de Azul Nelson Sombra, de la localidad de Tapalqué Gustavo Cocconi, de la localidad de Benito Juárez Julio Marini y de la localidad de Laprida Alfredo Fisher, el presidente Colegio de Magistrados Dr. Pablo Quaranta y la presidenta del colegio de Abogados la Dra. Fernanda Giménez, Fiscales y Defensores del departamento Judicial, funcionarios y empleados, Autoridades deportivas del Club de Remo de Azul, el presidente de la liga de futbol Alejandro Ponce junto al presidente de Boca juniors Jeronimo Vidal, el Jefe del PAMI de la localidad de General Alvear Dr. Ramiro Ortíz, el Vicepresidente de la Sociedad Rural de Azul Jesús Marchessi, el concejal electo de LLA Luis Hoursouripe y estudiantes de derecho de la Facultad UNICEN.

Finalizada la charla, los mandatarios Municipales junto al Procurador General y el Fiscal General se trasladaron al Municipio local para mantener una reunión de trabajo en el despacho oficial del Intendente local.