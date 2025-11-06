Este viernes “Tu barrio recicla” llega a los barrios Belén, Isaura y Eucaliptus

El Municipio de Olavarría informó que continúan las actividades en el marco del Programa “Tu barrio recicla”, una iniciativa que se lleva adelante desde la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo junto a las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra.

Dichas jornadas buscan promover la separación en origen y la correcta disposición de los materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad. Dicha la iniciativa se desarrolla en aquellos barrios y sectores que actualmente no son alcanzados por la recolección diferenciada del Programa GIRO.

La próxima edición de “Tu barrio recicla” se realizará este viernes 7 de noviembre, de 11 a 14 horas, en el Jardín Belén (Avenida Emiliozzi 5806). Las promotoras ambientales ya realizaron una recorrida por los barrios Belén, Eucaliptus e Isaura para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables y acercarlos ese día. De todas formas, la propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, no solo a quienes viven en los barrios cercanos.

Cabe agregar que todo el material recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento correspondiente para su recuperación y reincorporación al ciclo productivo.

“Tu barrio recicla” continuará durante todo noviembre su recorrido por la ciudad, visitando distintas zonas como Sarmiento Norte, zona Embajadores, 4 de octubre, ACUPO II y sectores aledaños. Por tal motivo, las promotoras ambientales estarán recorriendo estas zonas durante el mes.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o por teléfono al 422135.