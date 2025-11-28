Se desarrolló el segundo “Taller de Arte, Jardinería y Reflexión” para personas mayores

En la mañana de este viernes en instalaciones del Centro Cultural Municipal “San José” se llevó a cabo la segunda edición del “Taller de Arte, Jardinería y Reflexión”, que fue organizado por la Coordinación de Personas Mayores.

La actividad surgió tras un primer encuentro, en el que se construyeron lazos y redes que impulsaron la realización de una nueva edición, en el marco de la cual se intercambiaron gajitos de diferentes especies para construir sus propias macetas.

La propuesta que estuvo orientada a personas mayores sirvió como un espacio de encuentro y fue planteado como una forma de regalar y compartir vida junto a otros, momentos de creación conjunta, plantando y creando historia y memoria.

En dicha ocasión, las participantes del talller– tal como sucedió en la edición anterior- completaron el libro comunitario “Manos que siembran caminos”, una propuesta que busca plasmar los conocimientos de las personas mayores, aquellos que desean compartir y transmitir con toda la comunidad.

La propuesta que combinó arte, jardinería y reflexión, tuvo por finalidad que cada asistente pueda conectar consigo mismo y sus pares.