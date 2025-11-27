Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país

La aerolínea de bandera presentó “Aerolíneas Friday”
, una propuesta comercial con “beneficios exclusivos
” para viajar dentro del país. Según se informó, la promoción estará vigente desde este jueves hasta el domingo 30 de noviembre
. Incluye 10% de descuento en destinos nacionales
y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés
con todos los bancos.
La campaña alcanza a los 37 destinos domésticos que opera la compañía, “permitiendo planificar viajes con mejores condiciones de financiación y precios promocionales en toda la red de cabotaje”, se destacó en un comunicado.
Los pasajes pueden adquirirse a través de la web de Aerolíneas Argentinas, la app móvil, sucursales y agencias de viaje.