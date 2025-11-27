Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país | Infoeme
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 14:51hs
31°
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 14:51hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  nacionales
 | 
 - 27 de Noviembre de 2025 | 12:28

Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país

La empresa presentó un descuento exclusivo del 10% en todos sus vuelos que rige hasta el domingo 30 de noviembre.

La aerolínea de bandera presentó “Aerolíneas Friday”, una propuesta comercial con “beneficios exclusivos” para viajar dentro del país. Según se informó, la promoción estará vigente desde este jueves hasta el domingo 30 de noviembre. Incluye 10% de descuento en destinos nacionales y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

La campaña alcanza a los 37 destinos domésticos que opera la compañía, “permitiendo planificar viajes con mejores condiciones de financiación y precios promocionales en toda la red de cabotaje”, se destacó en un comunicado.

Los pasajes pueden adquirirse a través de la web de Aerolíneas Argentinas, la app móvil, sucursales y agencias de viaje.

   

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME