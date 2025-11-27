Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país

La aerolínea de bandera presentó, una propuesta comercial con” para viajar dentro del país. Según se informó, la promoción estará vigente. Incluye 10y la posibilidad de financiar las compras encon todos los bancos.

La campaña alcanza a los 37 destinos domésticos que opera la compañía, “permitiendo planificar viajes con mejores condiciones de financiación y precios promocionales en toda la red de cabotaje”, se destacó en un comunicado.

Los pasajes pueden adquirirse a través de la web de Aerolíneas Argentinas, la app móvil, sucursales y agencias de viaje.